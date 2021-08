Des questions sans réponses

Que fait Denis Bouchard dans District 31 ? Marina Orsini et Hélène Bourgeois-Leclerc ont-elles vraiment quitté Une autre histoire et Toute la vie ? Le lancement de la programmation de Radio-Canada 2021-2022 a soulevé beaucoup de questions... sans toutefois apporter beaucoup de réponses.

Organisé lundi, l’événement de presse a surtout permis au diffuseur de dévoiler des images inédites des fictions qu’il présente, séries grâce auxquelles il s’est hissé au sommet en soirée, la saison dernière.

Parmi les faits saillants du point de presse, signalons la présentation d’une bande-annonce de 60 secondes de District 31. En plus de montrer un baiser entre Noélie (Catherine St-Laurent) et Patrick (Vincent-Guillaume Otis) (grâce aux assouplissements des mesures sanitaires), la vidéo révèle la mort d’un personnage (on voit Francis, alias Frédérick De Grandpré, se faire tirer au volant d’un pick-up blanc) et l’avènement d’un nouveau personnage, défendu par Denis Bouchard. Questionné sur l’arrivée du comédien, Gildor Roy s’est contenté de dire qu’ils avaient « déjà joué ensemble dans une pub de bière ».

L’interprète du commandant Chiasson a néanmoins indiqué que plusieurs drames attendaient les téléspectateurs en ouverture de saison, que Luc Dionne avait décidé d’explorer le « problème des armes à feu » en circulation, et qu’il y aurait des « discussions de retraite » pour l’un des principaux protagonistes...

Parties ou pas ?

Une aura de mystère entoure également la troisième saison de Toute la vie. On ignore si Tina (Hélène Bourgeois-Leclerc) a vraiment abandonné Marie-Labrecque. Chose certaine, les frictions entre Rosalie, sa remplaçante jouée par Camille Felton, et Christophe (Roy Dupuis) sont bien réelles.

Photo courtoisie

Quant à Marina Orsini, elle n’apparaît nulle part dans l’aperçu d’Une autre histoire que Radio-Canada a offert aux médias. En entrevue, la comédienne (qui anime aussi Deuxième chance et Cinq chefs dans ma cuisine) a seulement souligné que « l’équipe » était présentement en pause de tournage.

Ailleurs en fiction, le crime organisé teintera la saison de 5e rang, Sophie Faucher et Brigitte Lafleur atterrissent dans Discussions avec mes parents, et Nuit blanche pourrait avoir deux suites : l’une située dans les années 1980, et l’autre en 1990.

Les bandes-annonces des nouvelles séries Doute raisonnable (avec Julie Perreault--- et Marc-André Grondin) et Sans rendez-vous (avec Magalie Lépine--Blondeau) sont également prometteuses. Cette dernière, qui devrait débarquer sur ICI Tou.tv Extra cet automne, sera vraisemblablement diffusée après 21 h quand elle prendra l’antenne d’ICI Télé en janvier. C’est du moins ce que l’on conclut après avoir entendu quelques-unes des répliques salées gardées au montage.

Photo courtoisie

Anaïs et Alexandre

Du côté des variétés, Anaïs Favron et Alexandre Barrette épauleront Guy A. Lepage en alternance à Tout le monde en parle. Et huit fois durant l’année, un invité mystère occupera le siège laissé par Dany Turcotte.

Jusqu’à nouvel ordre, la grand-messe dominicale continuera d’être livrée en direct et sans spectateurs en studio.

En direct de l’univers et Infoman tenteront de maintenir leur vitesse de croisière après avoir enregistré des hausses d’auditoire respectives de 21 % et 20 % la saison dernière.

