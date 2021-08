Eeli Tolvanen demeure avec les Predators

Eeli Tolvanen s’est imposé comme un joueur régulier dans la formation des Predators de Nashville en 2021, ce qui lui a permis de parapher un contrat de trois ans et de 4,35 millions $, lundi.

Sélectionné au 30e rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017, le Finlandais de 22 ans a eu besoin de temps pour faire son chemin jusqu’au circuit. Ses efforts ont toutefois porté leurs fruits puisqu’il a totalisé 11 buts et 22 points en 40 parties cette année.

Il avait précédemment amorcé la campagne dans la Ligue continentale (KHL) pendant que le circuit Bettman préparait sa saison écourtée. Il s’agissait de son deuxième séjour avec les Jokerit d’Helsinki, avec lesquels il a cumulé 24 filets et 49 points en 74 rencontres.

L’ailier droit a également eu besoin de deux saisons dans la Ligue américaine pour peaufiner son jeu. Il avait en effet été limité à un but et une aide à ses sept premières apparitions dans l’uniforme des Predators, en 2017-2018 et 2018-2019.

Tolvanen était joueur autonome avec compensation après avoir écoulé les trois années de son contrat d’entrée.