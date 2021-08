Gabriel Nadeau-Dubois prêt à monter dans l’arène

La prochaine fois que Gabriel Nadeau-Dubois se lèvera au Salon bleu de l’Assemblée nationale, ce sera pour questionner le premier ministre François Legault.

À l’aube de la rentrée parlementaire à Québec, le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) est prêt à chausser les chaussures de chef parlementaire.

«Manon [Massé] m'a montré qu'il faut aussi faire [de la politique] avec ses tripes, qu'il faut aussi faire ça avec son coeur et que ce n'est pas une faiblesse de montrer qu'on est touché personnellement par les enjeux», raconte M. Nadeau-Dubois.

«Pendant longtemps, j'ai eu de la difficulté à parler de moi, je parlais toujours du programme du parti, puis c'est correct, c'est important. Mais les gens votent aussi pour des individus, tu sais», dit-il.

Le nouveau chef parlementaire de QS a un objectif bien précis en tête : celui de démasquer «l’agenda caquiste».

«Je veux montrer qu'on n'est pas obligé, qu'on n'est pas condamné à de petits débats partisans. On peut avoir de vrais débats de société. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans la prochaine année. Ça, je pense que cette partie-là de moi, les gens la connaissent moins», explique-t-il.

Gabriel Nadeau-Dubois s’est fait connaître en 2012 alors qu’il était le porte-parole de la branche la plus militante du mouvement étudiant.

Voyez l'intégralité de l'entrevue de Gabriel Nadeau-Dubois dans la vidéo ci-dessous:

Le militant devenu politicien a-t-il changé?

«Je pense qu'en 2012, et même après, j'ai été connu et perçu par les gens comme quelqu'un qui était très... offensif, voire cassant par moments. Puis, je pense que je suis capable de faire ça. Et dans mon rôle de leader parlementaire, j'ai été capable de le faire quand c'était nécessaire; j'ai moins envie de faire ça, aujourd'hui», avoue-t-il.

Ainsi, le député de Gouin devient la figure de proue solidaire.

«J'ai envie de défendre des principes, de défendre des idées fortes, de défendre mes valeurs, de défendre un projet de société. Mais j'ai envie de le faire en inspirant», affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Avec la lutte contre la COVID-19 qui perdure, le défi sera de taille. Mais le solidaire ne perd pas de vue l’environnement.

«On ne pourra pas mettre sur le rond arrière la question environnementale éternellement. Moi, si j'avais à me donner une mission pour la prochaine année, c'est que l'environnement, la lutte aux changements climatiques redeviennent l'enjeu numéro un en politique québécoise. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est ce que je veux faire», lance-t-il.

Et pour ce qui est de ses débats à venir avec le premier ministre, il espère qu’ils seront sérieux.

«J'espère qu'on va être capable de débattre pour vrai, pas juste se lancer des piques. Je pense que François Legault est un homme qui, malgré nos désaccords, aime le débat, et puis... moi aussi», conclut-il, sourire en coin.