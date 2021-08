La stratégie «souple» de la Suède n’a pas fonctionné

La stratégie étonnante, et souple de la Suède pour combattre la pandémie, n’aura finalement pas donné les résultats escomptés.

Le pays, qui préférait miser sur la responsabilité individuelle de chacun plutôt que d’imposer des mesures strictes, ou même un confinement, a dû faire face à des flambées de cas au cours de la dernière année et demie.

Dans ce pays nordique, les bars sont restés ouverts, les écoles aussi, et le port du masque n’a pas été forcé.

Résultat : la Suède enregistre 145 décès pour 100 000 habitants. En comparaison, le Danemark est à 44 décès par 100 000 habitants et la Finlande, 18 décès par 100 000.

«On se rend compte que les dirigeants en santé publique et au niveau du gouvernement de la Suède sont ciblés, questionnés, et plusieurs démissionnent, note la spécialiste en santé de LCN et pharmacienne Diane Lamarre. Comment a-t-on pu aller dans cette direction-là? Ça semblait original, ça faisait miroiter une approche intéressante, mais les Suédois se disent qu’ils sont normalement un peuple rationnel, pragmatique...comment a-t-on pu ne pas appliquer les consignes qui sont mondialement reconnues?»

Si la Suède souhaitait par ses mesures plus souples préserver son économie, il n’aura pas réussi à le faire.

Depuis le début de la pandémie, la Suède enregistre 14 685 morts, et 1 123 413 contaminations. Seulement au cours de la dernière semaine, 17 nouveaux décès ont été enregistrés, et 6829 nouvelles infections rapportées.

À ce jour, seulement 53,84% de la population du pays est complètement vacciné.

