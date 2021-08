L’ARTM veut des engagements d’aide pour faire face aux impacts de la pandémie

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) demande aux grands partis fédéraux en campagne électorale de s’engager à l’aider financièrement pour faire face aux impacts de la pandémie sur les services dont elle a la responsabilité.

L’organisme, qui planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif dans la grande région de Montréal — y compris le service de métro —, fait valoir que «l'impact des effets ponctuels et durables de la pandémie de COVID-19 sur le financement du transport collectif ne [peut] être entièrement assumé par les municipalités et les usagers».

Ainsi, l'ARTM demande aux chefs des partis fédéraux de s'engager concrètement à maintenir le soutien financier fédéral au transport collectif, «notamment pour les exercices financiers 2023 et 2024». L’ARTM leur demande aussi d’«accélérer, de bonifier et de pérenniser l'aide du gouvernement du Canada au transport collectif, en tenant compte des dispositifs en place entre les gouvernements du Canada et du Québec».

L’organisme souhaite également des engagements visant «à instaurer une calibration des programmes d'aide pour tenir compte non seulement des besoins en infrastructure — qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures ou de maintien —, mais également des dépenses d'exploitation du transport en commun».

Ces demandes aux partis fédéraux ont été acceptées par son conseil d’administration, a indiqué l’ARTM, qui les a rendues publiques lundi matin. L'Autorité n'a pas chiffré l'ampleur de l'impact financier de la pandémie sur les opérations de transport collectif sur son territoire.

