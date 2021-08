Le Canada déconseillé aux touristes américains

Les autorités américaines demandent à leurs citoyens d’éviter de se rendre au Canada s’ils ne sont pas vaccinés.

En effet, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont fait passer le Canada au niveau d’alerte 3 (élevé), lundi.

Cette nouvelle cote classe donc le Canada parmi les destinations à éviter pour les voyageurs américains non vaccinés.

Les autorités américaines recommandent la double vaccination avant de traverser la frontière nord du pays.

Depuis l’ouverture de la frontière canadienne aux touristes américains pleinement vaccinés, le 9 août, les États-Unis avaient classé leur voisin du nord au niveau d’alerte 2 (modéré).

Cet abaissement du niveau d'alerte a donc pris fin trois semaines plus tard.

Lors du plus récent bilan, un peu plus de 74% des Canadiens de 12 ans et plus étaient pleinement vaccinés, alors qu’aux États-Unis, ce sont seulement 61% des personnes éligibles qui ont reçu les deux doses.