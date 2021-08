Abus sexuel d’un adolescent: à 91 ans, le comédien Edgar Fruitier prend le chemin de la prison

Âgé de 91 ans, le comédien Edgar Fruitier prendra tout de même le chemin de la prison, lui qui a écopé d’une peine de six mois pour avoir abusé sexuellement d’un adolescent dans les années 70.

« Les gestes posés par l’accusé ont eu un effet dévastateur sur le plaignant, a laissé tomber le juge Marc Bisson, en rendant sa décision au palais de justice de Longueuil. La responsabilité de l'accusé est entière. [...] La peine doit envoyer un message clair au public et à l'accusé. »

L’homme de théâtre a accueilli le verdict sans broncher, comme depuis le début des procédures judiciaires qui ont débuté en 2018.

Emploi d’été

C’est à l’été 1974 que l’accusé avait dégoté à sa victime un emploi dans un théâtre d’été en Estrie.

Il lui avait même offert de l’héberger à son chalet, là où la première agression a eu lieu. Edgar Fruitier, alors âgé de 44 ans, avait attrapé les parties génitales de l’adolescent de 15 ans.

L’adolescent considérait alors le mélomane comme son « grand frère ».

Celui qui a prêté sa voix à Mr. Burns dans la populaire émission Les Simpson a aussi commis des gestes similaires, qui se sont produits à deux autres reprises, en 1976, au domicile de l’accusé, à Brossard, où la victime avait été embauchée pour faire du ménage.

« Plus honte »

En mars dernier, la victime de Fruitier a décidé de confronter en pleine salle d’audience son agresseur lors des observations sur la peine, levant du même coup l’ordonnance de non-publication sur son identité.

« J’ai décidé de sortir de l’ombre, je n’ai plus honte, je n’ai plus peur de vous. Je me sens propre, je me sens à l’aise. Je tourne la page », a alors affirmé Jean-René Tétreault, 62 ans, ajoutant qu’il lui avait « volé sa liberté ».

La Couronne avait suggéré une peine de six à neuf mois de détention, tandis que la défense réclamait une sentence suspendue accompagnée d'une probation, vu la condition physique précaire et l’absence d’antécédents de son client.

Le juge Bisson a écarté que l'état de santé de Fruitier posait problème en imposant sa peine.