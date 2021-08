L’influence de Brian Mulroney saluée

L’ex-premier ministre Brian Mulroney s’est vu décerner un nouvel honneur en étant choisi comme le politicien qui a le plus favorisé les relations entre le Canada et les États-Unis depuis 100 ans.

C’est le Policy magazine, une revue bimensuelle spécialisée en politique, qui consacre un numéro spécial, en septembre et octobre 2021, aux relations canado-américaines.

Un sondage effectué auprès d’un éminent jury révèle que l’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney a su former le meilleur tandem des chefs, d’abord avec le président américain Ronald Reagan, de 1984 à 1989, ensuite avec le président George Bush, de 1989 à 1993.

Selon l’éditeur du magazine, L. Ian MacDonald, un jury composé de cinquante personnalités qui gravitent dans le milieu de la politique, autant au Canada qu’aux États-Unis, en est arrivé à ce choix.

Chaque membre a été invité à voter, de façon secrète et indépendante, par voie électronique. Une firme indépendante a ensuite compilé les résultats du scrutin.

Il se confie

M. MacDonald a rencontré, au début du mois d’août, Brian Mulroney à son domicile de Montréal ; leur entretien est rapporté dans le Policy magazine, qui paraît aujourd’hui.

L’ex-premier ministre conservateur a partagé ses réflexions et ses histoires concernant sa relation avec Reagan et Bush.

Photo AFP

Il a parlé de ses réalisations conjointes avec ces présidents, comme l’entente du libre-échange conclue entre le Canada et les États-Unis ainsi que l’accord sur les pluies acides, en plus d’aborder les relations internationales après la guerre froide, etc.

Il s’est aussi permis de commenter les enjeux actuels, avec les dirigeants au pouvoir.

« Je l’ai trouvé très engagé non seulement sur son histoire personnelle, avec les chefs américains [...], mais également à propos du président [américain] actuel Joe Bidden », a expliqué M. MacDonald, lorsqu’il s’est entretenu avec l’Agence QMI, samedi.

Selon l’éditeur, l’ancien premier ministre qui est associé principal au cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright lui a paru tout à fait conséquent avec son discours de l’époque.

De longue date

Il faut dire que M. MacDonald connaît M. Mulroney depuis une cinquantaine d’années. L’éditeur rédigeait les discours principaux du premier ministre, après son élection en 1984. Il a aussi signé la biographie Mulroney : de Baie-Comeau à Sussex Drive.

Photo AFP

M. MacDonald trouvait opportun de consacrer maintenant un numéro complet de son magazine sur les relations entre le Canada et les États-Unis, surtout que celles-ci se sont avérées « désastreuses et dysfonctionnelles », comme il dit, sous le règne de Donald Trump.

EN QUELQUES DATES

Né le 20 mars 1939 à Baie-Comeau.

Devient premier ministre du Canada le 17 septembre 1984.

A négocié l’Accord de libre-échange avec les États-Unis.

A négocié l’Accord sur les pluies acides avec les États-Unis.

A démissionné comme premier ministre le 24 juin 1993.

BRIAN MULRONEY SUR L’IMPORTANCE DES LIENS AVEC LES ÉTATS-UNIS, JOE BIDEN ET L’AVENIR DU PAYS

« [...] il est largement connu que si vous êtes en bons termes avec le président des États-Unis, et que vous avez un accès facile au Bureau ovale, cela ouvre bien des portes ailleurs autour du monde. Et l’inverse est vrai aussi. »

« Le premier ministre Trudeau a de bonnes relations avec Biden, [...], mais les actions de l’administration Biden ont été assez hostiles au Canada jusqu’à présent dans un certain nombre de domaines importants, dont l’énergie et les pipelines. »

« Je suis très optimiste sur l’avenir du Canada. Nous devons augmenter notre population de façon spectaculaire. Je pense que nous devons absolument interdire toute interférence avec les barrières commerciales. Nous devons résoudre, avant toute autre chose, le défi des peuples autochtones du Canada. »

* Issues de son entretien avec L. Ian MacDonald