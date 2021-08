Passeport vaccinal: un test pour les congrès et les réunions d’affaires

Tout est en place pour l’entrée en vigueur du passeport vaccinal le 1er septembre avec la tenue lundi du dernier essai d’une série de projets pilotes permettant la tenue cette fois-ci de congrès et de réunion d’affaires.

Après avoir testé le mécanisme d’utilisation du passeport vaccinal dans un centre d’entraînement, un restaurant, un festival extérieur et un aréna où était présenté un match de hockey, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a réalisé d’autres essais lundi lors d’un conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) réunissant une cinquantaine de participants à l’hôtel Château Laurier de Québec.

À partir du 1er septembre, les personnes qui désirent prendre part à des congrès, des réunions, des cérémonies ou des expositions devront présenter leur passeport vaccinal, de même que pour un ensemble d’activités jugées non essentielles.

«Jusqu’à présent, ça va vraiment bien. Plus de 87% des personnes dans les différents projets pilotes ont accepté de faire scanner leur code par des agents du ministère», a affirmé Robert Maranda, porte-parole au MSSS.

«En principe, on n’a pas de problème majeur. Donc, on va pouvoir commencer avec l’application le 1er septembre», a-t-il ajouté précisant qu’une période de rodage de deux semaines est prévue.

Selon Alexander Dahl, pdg d’Akinox, l’entreprise qui a développé les applications pour le compte du MSSS, près 1,3 million de téléchargements de VaxiCode ont été complétés jusqu’à présent au Québec et près de 200 000 pour VaxiCode Verif sur l’App Store.

Photo Stevens LeBlanc

Un avant-goût

«On prépare un congrès à la fin de septembre où on attend des centaines de personnes. On voulait voir avant comment ça se passe avec le passeport vaccinal, ainsi que la réaction des gens», a mentionné Jacques Demers, président de la FQM, qui s’est montré satisfait de cette première expérience.

«La COVID-19 a complètement changé nos façons de faire», a-t-il dit.

«On a travaillé énormément avec Zoom depuis le début de la pandémie, mais pour les vrais débats, on aime bien qu’ils soient en personne dans une salle où on peut se parler le plus possible pour faire avancer nos politiques, surtout qu’on s’en va vers une année d’élections provinciales. Il faut que nos demandes soient prêtes», a poursuivi M. Demers.

Les participants à la séance du conseil d’administration de la FQM lundi n’avaient que des bons mots sur le processus mis en place concernant le passeport vaccinal.

«Ç’a été une vérification très rapide et très efficace. On n’a qu’à ouvrir notre téléphone et la validation se fait en quelques secondes», a partagé Micheline Anctil, mairesse de Forestville.

«Pour l’instant, c’est ce qu’on a de mieux entre les mains et ça semble fonctionner. On va espérer que ça va répondre aux besoins», a poursuivi Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton.