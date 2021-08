Pepi et Ferreira animent le spectacle texan

Le FC Dallas a dominé un affrontement tout texan contre l’Austin FC, dimanche au Q2 Stadium, lui qui l’a finalement emporté 5 à 3.

Jesus Ferreira et Ricardo Pepi ont été sans pitié pour la défensive de l’équipe locale. Dès la cinquième minute de jeu, le premier a profité d’un relais du second pour ouvrir la marque. Puis, alors que le pointage était de 1 à 1, Pepi a lui aussi secoué les cordages pour la première fois du duel, à la 36e minute. Deux minutes plus tard, Ferreira a complété son doublé. Un autre deux minutes plus tard, c’était au tour de Pepi d’inscrire sa deuxième réussite, portant ainsi le pointage à 4 à 1 en faveur du FC Dallas à la mi-temps.

À leur retour sur le terrain, les visiteurs ont réellement scellé l’issue du match, en secouant les cordages une cinquième fois, par l’entremise de Jader Obrian, à la 53e minute.

Julio Cascante est celui qui avait inscrit le premier but de l’équipe locale, en première demie, tandis que Diego Fagundez et Alexander Ring ont marqué les autres filets des siens, au retour de la pause.

Les Whitecaps écrasent le Real Salt Lake

À Vancouver, les Whitecaps ont été sans pitié contre le Real Salt Lake, eux qui se sont procuré un gain de 4 à 1.

L’équipe locale a inscrit les quatre premiers filets de la rencontre. Le premier a été marqué contre-son-camp, par Marcelo Silva, la seule réussite de la première demie.

À leur retour sur le terrain, les Whitecaps ont explosé avec trois filets en 16 minutes. Brian White a ouvert le bal, à la 53e minute. Ryan Gauld a procuré une avance de trois filets aux siens, 11 minutes plus tard, tandis que Florian Jungwirth a conclu la poussée, à la 69e minute.

Il s’agit de la troisième victoire de suite de la formation de la Colombie-Britannique en Major League Soccer.

Le gardien Maxime Crépeau est passé bien près d’un blanchissage, mais il a été privé de ce fait d’arme, à la 90e minute, par Julio Santos A.A.