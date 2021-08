Pourquoi faut-il qu’il en soit ainsi ?

Pourquoi faut-il que l’homme soit incapable de dissocier les mots amour et tendresse, du mot sexualité ? Pour lui, aimer passe nécessairement par le sexe, pour ne pas dire par son pénis. Pour lui, une marque de tendresse appelle automatiquement un rapport sexuel.

Et l’homme vieillissant n’est pas différent de ses jeunes confrères. Il souffre quand son érection décline, puisque sa masculinité est directement associée à sa sexualité. Il est prêt à tout pour retrouver sa vigueur sexuelle : Cialis, Viagra, jouets et autres.

Une amie me disait qu’elle se retenait de manifester de la tendresse à son mari parce que ça finissait toujours par une relation sexuelle, ce qu’elle ne souhaitait pas toujours.

Mon propre frère me disait combien il se sentait diminué suite à son opération à la prostate qui l’a rendu impotent.

Les trois hommes significatifs que j’ai eus dans ma vie étaient tous les trois bâtis sur le même modèle. Le dernier me disait qu’il ne pourrait jamais vivre avec une femme sans sexualité. J’aurais aimé me montrer plus tendre avec lui, mais il n’appréciait pas les gestes affectueux qui ne menaient pas au sexe. Ça dit tout !

Anonyme

Parmi les caractéristiques du mâle, on dit :... que c’est l’individu qui appartient au sexe doué du pouvoir de fécondation, auquel on ajoute dans la langue familière, une référence à son apparence virile pour donner le ton.

À travers les siècles, on a aussi attribué à l’homme les rôles de pourvoyeur, de protecteur et de défenseur de la femme. On est ainsi à même de constater que la place pour l’émotion et la tendresse est limitée. Heureusement, depuis les années 90, les choses changent. Au contact de femmes plus indépendantes et en fonction d’une certaine pression sociale, de plus en plus d’hommes laissent voir d’eux autre chose que ce que vous décrivez.