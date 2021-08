Un film d’ici parmi les succès de l’été

En temps de pandémie, c’est tout un exploit : la comédie Le guide de la famille parfaite est devenue en fin de semaine le premier film québécois en plus de deux ans à franchir le cap des 2 M$ au box-office. Le nouveau long métrage du tandem Louis Morissette-Ricardo Trogi s’est aussi hissé au 4e rang des films les plus populaires de l’été dans les salles de la province, devançant même plusieurs grosses productions hollywoodiennes.

C’est donc mission accomplie pour l’équipe du Guide de la famille parfaite. Avant la sortie du film, le 14 juillet dernier, le distributeur Christian Larouche s’était fixé l’objectif d’atteindre les 2 M$ de recettes au box-office, malgré les mesures sanitaires en vigueur dans les cinémas. Le long métrage réalisé par Ricardo Trogi (1991) et coscénarisé par Louis Morissette (Le mirage) a finalement dépassé cette barre symbolique la fin de semaine dernière.

Photo courtoisie

« Quand Christian m’a lancé le chiffre de 2 M$ comme objectif, je trouvais qu’il rêvait un peu en couleurs », a confié en riant Louis Morissette, lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal lundi.

« Il faut savoir que les salles fonctionnent à seulement 50 % de leur capacité en ce moment et qu’on a dû refuser des gens dans certains cinémas à cause de cela pendant les deux premières semaines suivant la sortie du film. Dans ce contexte, je trouvais que le 2 M$ ressemblait davantage à un rêve qu’à un véritable objectif. Je suis donc très heureux qu’on ait réussi à l’atteindre. »

Photo courtoisie

C’est la première fois depuis l’été 2019 qu’un film québécois dépasse les 2 M$ en recettes au box-office. Cette année-là, à une époque où la COVID-19 n’avait pas encore fait irruption dans nos vies, la comédie Menteur avait accumulé plus de 6 M$ aux guichets.

Pour Christian Larouche, des Films Opale, le succès du Guide de la famille parfaite redonne espoir en l’avenir du cinéma en salle.

« Ça démontre que les gens ont encore le goût d’aller voir des films sur grand écran, indique-t-il. Pour un distributeur de films comme moi, c’est très rassurant et encourageant pour la suite des choses. Il nous reste à espérer que le variant Delta ne vienne pas bousiller les chances des autres films qui vont sortir cet automne. »

Photo courtoisie

Un thème rassembleur

Autre source de fierté pour Louis Morissette : son film a fait belle figure face aux nombreuses productions hollywoodiennes qui ont pris l’affiche depuis la fin juin. Seuls Rapides et dangereux 9, Black Widow et Croisière dans la jungle ont fait mieux que Le guide de la famille parfaite cet été au box-office québécois.

Photo courtoisie

Miliers de témoignages

« C’est sûr que c’est le fun de voir ça. Mais ma plus grande satisfaction, c’est de voir à quel point le bouche-à-oreille a été positif », précise Louis Morissette qui joue le rôle principal du film en plus de l’avoir produit et coscénarisé.

« J’ai reçu des centaines, voire des milliers de témoignages de spectateurs qui m’ont raconté comment ils avaient reçu le film. Ils m’ont écrit pour me dire qu’ils avaient ri ou qu’ils avaient pleuré. En 20 ans de carrière, je pense que c’est la première fois que je fais un projet qui est accueilli avec une certaine unanimité dans le public. Pour mes projets précédents, sur dix messages, j’en recevais toujours au moins deux de gens qui me disaient qu’ils avaient trouvé ça pourri. Mais là, je n’ai pas reçu ce genre de messages pour Le guide. Je pense que c’est parce que le thème du film [le phénomène de la surparentalité] est très rassembleur et touche beaucoup de gens. »

Le guide de la famille parfaite sortira sur Netflix partout au Canada le 8 septembre. Le film est déjà diffusé sur Netflix ailleurs dans le monde depuis la mi-juillet.

Les 10 films les plus populaires de l’été

1. Rapides et dangereux 9 : La Saga : 3,4 M$

2. Black Widow : 2,7 M$

3. Croisière dans la jungle : 2,1 M$

4. Le guide de la famille parfaite : 2 M$

5. Basket spatial : une nouvelle ère : 1,7 M$

6. Le Bébé Boss : une affaire de famille : 1,4 M$

7. L’homme libre : 1,3 M$

8. L’Escadron Suicide : la mission : 1,3 M$

9. Cruella : 1,3 M$

10. La Pat’ Patrouille : 1,2 M$

(Source Cinéac)