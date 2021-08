Une usine toute neuve détruit l’environnement

Le ministère de l’Environnement a ouvert une enquête sur les problèmes de l’usine flambant neuve de filtration d’eau de Shawinigan, qui multiplie des rejets dont certains ont tué des poissons et pour lesquels elle collectionne les avis de non-conformité.

Depuis son ouverture en janvier 2020, l’usine du lac à La Pêche n’a jamais bien fonctionné et personne ne sait quand la situation sera réglée.

La Ville de Shawinigan a même accumulé cinq avis de non-conformité, a appris notre Bureau d’enquête, car l’usine pollue un ruisseau.

« Le système ne livre pas les performances qui étaient attendues, est forcé de reconnaître le maire, Michel Angers. Les membranes [qui filtrent l’eau] s’encrassent et il faut les laver de façon plus importante et plus souvent, ce qui fait en sorte qu’il y a des résidus qui se retrouvent du côté du ruisseau. »

L’usine est la pièce maîtresse d’un grand chantier de mise aux normes du système d’eau potable de Shawinigan. Il s’agit du plus grand projet d’infrastructure de l’histoire de la municipalité de 50 000 habitants ; il a coûté 64 millions $, payés à 75 % par Québec et Ottawa.

Sauvée in extremis

L’usine, qui fournit 70 % de l’eau potable aux Shawiniganais, a même dû être « sauvée » in extremis en décembre dernier.

Laurence Trépanier, ingénieure en eau pour la Ville, avait alors expliqué que la perméabilité des toiles était « en péril » et que la situation était à « ce point critique qu’ils devaient agir rapidement pour sauver l’usine », selon un résumé d’une rencontre avec le ministère.

Photo courtoisie

Le ministère de l’Environnement déplorait alors le fait que non seulement la Ville avait attendu trois jours avant de l’avertir, mais qu’elle avait aussi réalisé des travaux sans autorisation.

Les problèmes de l’usine affectent directement l’écosystème, considéré comme un milieu aquatique sensible en raison notamment de la présence de la tortue des bois, une espèce menacée.

La direction des enquêtes pénales du ministère de l’Environnement a donc ouvert une enquête qui pourrait être transmise au Directeur des poursuites criminelles et pénales, précise Caroline Cloutier, relationniste au ministère. La Ville risque une amende pouvant atteindre des dizaines de milliers de dollars.

Bilan absent

Difficile de dire si ces problèmes ont eu une incidence sur la qualité de l’eau des Shawiniganais. Le maire assure qu’elle est excellente, mais les bilans de qualité de l’eau n’ont toujours pas été remis au ministère et rendus publics, alors qu’ils devaient l’être le 31 mars dernier. Le maire refuse de s’engager à les déposer avant les élections de novembre.

« Les élections n’ont rien à voir là-dedans, ce que j’ai besoin, c’est d’avoir du monde et les gens pour faire cette compilation », réplique-t-il.

M. Angers ne sait pas quand les rejets cesseront. Les discussions avec Suez, le fournisseur du système membranaire, se poursuivent.

« Il y aura probablement, au cours des prochains mois, des changements de membranes, on va repartir le système », explique-t-il.

Entre-temps, l’usine fonctionne aux 2/3 de sa capacité pour tenter de limiter les rejets, et des interdictions d’arrosage de gazon et de lavage de voitures sont imposées aux citoyens.

De nombreux rejets boueux et toxiques

À peine quelques mois après la mise en service de l’usine de filtration d’eau, André Berthiaume a découvert des poissons morts dans le ruisseau qui traverse son terrain, le 29 juillet 2020.

Photo courtoisie

Il a alerté le ministère, qui, après inspection, a confirmé qu’il y avait eu des rejets toxiques pour la daphnie et la truite arc-en-ciel, deux espèces de poissons, le 16 juillet.

Il ne s’agit pas d’un événement isolé. L’usine émet régulièrement, dans ce ruisseau, des rejets de boues interdits ou qui dépassent les normes.

M. Berthiaume et d’autres résidents du secteur font état de mousses orangées ou brunes.

« Il n’y a plus de poisson tellement le ruisseau est rendu brun foncé, parfois il vire au noir », explique-t-il.

Il y aurait moins d’oiseaux et de tortues des bois, a observé un autre voisin.

42 fois la norme

Selon les rapports d’inspection, entre janvier et août 2020, on compte 27 échantillons de rejets toxiques ou dépassant les normes pour les matières en suspension et l’aluminium.

C’est sans compter les rejets de boues qui sont considérés comme un contaminant et sont interdits. Elles peuvent avoir un impact sur la fraie des poissons et leur respiration, précisent les inspecteurs dans leur rapport.

En novembre 2020, un rejet d’aluminium était de 42 fois supérieur à la norme et d’autres poissons ont été retrouvés morts dans le lac à la Perchaude, tout près. En décembre, les rejets étaient tels que la Ville a construit en toute urgence, et sans autorisation, un bassin de rétention.

Appel d’offres annulé

Encore en mai et en juin derniers, Urgence-Environnement est intervenu pour des déversements.

Mais ce n’est que le 15 juillet 2021 que la Ville a demandé au ministère l’autorisation de nettoyer le ruisseau, et que le 30 juillet qu’elle a lancé un appel d’offres.

Nouvelle tuile : l’appel d’offres vient d’être annulé parce qu’aucune entreprise ne s’est proposée. Or les travaux doivent se faire au plus tard au début de l’automne, a indiqué le ministère.

5 avis de non-conformité

1er septembre 2020

Rejets toxiques et d’autres dont les concentrations de matières en suspension et d’aluminium dépassaient les normes, et ce, dans 27 échantillons entre janvier et août 2020.

3 novembre 2020

Rejets de boues le 15 septembre. La boue est un contaminant susceptible de porter atteinte aux écosystèmes.

28 janvier 2021

Rejets d’aluminium le 11 novembre 2020 (42 fois la norme) ainsi que le 30 décembre ; Rejets de matières en suspension ne respectant pas la norme les 5 et 23 décembre ; Rejets de boues les 4 et 5 décembre en plus de ne pas avoir averti le ministère aussitôt.

6 juillet 2021

Ne pas avoir transmis au ministère et publié son bilan annuel de la qualité de l’eau potable.

12 juillet 2021

Travaux dans la rive et le littoral d’un cours d’eau sans autorisation.

Sources : rapports d’inspection et de vérification du ministère de l’Environnement

La station reste une grande victoire, selon le maire

Après s’être battu bec et ongles pour obtenir l’usine de filtration d’eau au lac à la Pêche, le maire de Shawinigan a obtenu ce qu’il voulait. Mais il se lave aujourd’hui les mains pour tous les problèmes et blâme le gouvernement et le fournisseur de la technologie.

Ce qui devait être une grande victoire s’avère maintenant une source de problèmes insolubles.

Depuis 2001, le Règlement sur la qualité de l’eau potable obligeait les villes à filtrer les eaux de surface et Shawinigan tardait à se mettre aux normes. Le ministère de l’Environnement privilégiait la rivière Saint-Maurice comme source, tandis que la Ville voulait continuer à boire l’eau du lac à la Pêche pour des raisons économiques.

Bras de fer

Le maire Michel Angers, nouvellement élu en 2009, s’était alors engagé dans un bras de fer dont il est sorti gagnant. La facture est ainsi passée de 120 à 64 millions $.

« Ce projet, c’est la bataille et la victoire d’un homme : Michel Angers », avait déclaré la ministre libérale Julie Boulet en juin 2017. Le projet, en bout de ligne, est celui que Michel Angers, comme maire, a porté depuis le début. »

Malgré les problèmes de l’usine, le maire ne regrette rien et rejette plutôt la faute sur Suez, le fournisseur de la technologie utilisée pour filtrer l’eau, et Québec qui a donné son autorisation. Il affirme qu’il n’avait pas le choix de retenir Suez puisqu’il était le plus bas soumissionnaire.

« Tout le monde a donné le feu vert, le ministère de l’Environnement et les Affaires municipales inclus [...] Je ne prendrai pas ça sur mes épaules », martèle-t-il.

Aucun regret

Le cabinet du maire n’a pas été en mesure de nous faire parvenir des études appuyant le choix du lac à la Pêche. Mais M. Angers rappelle qu’en réduisant la facture de 120 à 64 millions $, il lui reste de la marge de manœuvre pour régler la situation.

« Je pense encore que c’est ma plus grande victoire politique, précise l’élu. En aucun temps on va regretter la décision. »

L’usine peut-elle être sauvée ou ne serait-il pas plus simple de tout détruire pour reconstruire ?

« On va commencer par faire une nouvelle tentative de redémarrage, mais s’il faut mettre le feu à l’usine par après, ne soyez pas inquiet, je serai le pyromane de service. Mais au moment où on se parle j’ai encore espoir que la technologie [...] puisse fonctionner. »