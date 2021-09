9 choses à absolument découvrir dans le quartier Ahunstic

Endroit tranquille pour s’établir en famille, le quartier Ahuntsic est aussi la destination tout indiquée dans la métropole pour pratiquer des activités en plein air grâce à ses nombreux parcs et espaces verts.

Ce n’est pas pour rien que les experts en immobilier de l’ Équipe Bouvrette ont récemment choisi de s’y établir! Pour mieux vous retrouver dans le quartier, ils vous partagent leurs adresses et activités coups de cœur:

Un quartier riche en activités

Les amateurs de sports y sont servis, puisqu’on y retrouve le fameux Complexe sportif Claude-Robillard ainsi que le tout nouveau Stade de soccer de Montréal .

En quête de sensations fortes? Le TAZ , le plus grand skatepark intérieur et extérieur au Canada, accueille depuis 25 ans les fans de skateboard, de BMX, de trottinette et de patin à roues alignées!

De plus, une magnifique piste de randonnée ceinture la carrière, située sur le site du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM). Idéale pour la course et le vélo!

Une destination incontournable à Ahuntsic

Très appréciée des résidents d’Ahuntsic, particulièrement en saison estivale, la Promenade Fleury permet de découvrir les petits joyaux du quartier: restaurants, bars et boutiques locales parmi les 250 commerces et entreprises qui y ont pignon sur rue, dont:

Le café Le Petit Flore

C’est le restaurant par excellence où déguster de succulents plats d’inspiration française et savourer l’un de leurs 15 cafés en grains. Vous pourrez même le faire moudre sur place!

Le Broue Pub Brouhaha

Véritable temple de la bière, les amateurs de houblons ont accès à une panoplie de produits artisanaux. Pour vous remplir la panse, essayez leurs plats sortis tout droit de leurs fumoirs (côtes levées, porc effiloché, canard, etc.)

L’Estaminet

Établi dans le quartier depuis 1985, ce chic bistro familial est réputé pour ses burgers ainsi que pour son grand choix de desserts. Un délice!

La Citronnelle

On fait un détour à ce restaurant de type «apportez votre vin» pour savourer leur authentique cuisine vietnamienne et asiatique.

Un secret bien gardé

Le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation est un coin bien gardé d’Ahuntsic. Alliant nature et histoire, il regorge d’activités pour petits et grands.

On peut y découvrir des ruines, d’anciens moulins ou encore la mythique maison du Pressoir, en plus de profiter de magnifiques points de vue sur la rivière des Prairies, observable depuis des belvédères.

Il est aussi possible de partir en randonnée pédestre (ou à vélo) sur une distance de 8,5 kilomètres pour observer la faune et entendre des centaines d’espèces d’oiseaux!

Bref, avec tous les espaces verts que le quartier compte, les résidents verront la valeur de leur maison augmenter dans les prochaines années.

Équipe Bouvrette

Vos nouveaux alliés dévoués et expérimentés

Faut-il acheter ou vendre en premier? Faut-il rénover? Par où commencer? Pour bien vous entourer, l’Équipe Bouvrette est la nouvelle référence pour la vente ou l’achat de votre propriété dans le quartier Ahunstic.

En plus d’être à l’écoute de vos besoins, de connaître parfaitement le marché et les secrets du métier, leurs experts en immobilier vous offrent un service complet pour vos transactions et prennent en charge tout le processus de A à Z: des courtiers immobiliers à la décoratrice intérieure, jusqu’à l’avocate pour assurer la prise en charge des clients après la vente.

Que ce soit pour avoir des astuces pratiques pour vos prochaines rénovations, des inspirations pour la décoration de votre maison ou des conseils judicieux pour l’achat d’un plex, voici une série d'articles de blogue qui vous intéresseront:

Envie d’emménager dans ce secteur et d’en apprendre plus sur ce quartier chaleureux qui combine la fébrilité de la métropole et la quiétude de la banlieue? Contactez sans plus tarder l’Équipe Bouvrette, dont les experts sauront vous guider dans chacune des étapes de vos démarches immobilières.