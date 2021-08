Cantons-de-l’Est: architecture contemporaine signée YH2

Vivre dans les Cantons-de-l’Est est un rêve que beaucoup de gens caressent. Cette magnifique région du Québec se démarque par sa proximité de la nature et son aspect foodie, car on y trouve beaucoup de vignobles et de fermes.

Engel & Völkers Montréal

Si vous rêvez d’avoir une propriété dans les Cantons-de-l’Est, ce chalet de luxe situé à Austin pourrait bien représenter ce dont vous rêvez.

Ce dernier se trouve sur un site de 45 acres bordé d’arbres matures.

La propriété au design contemporain est une création de la firme YH2 Architecture.

À l’intérieur, on trouve un espace à aire ouverte qui possède de nombreuses fenêtres. D'ailleurs, un impressionnant foyer procure de la chaleur à cette pièce.

Construit en 2005, le chalet possède un total de trois chambres à coucher et de deux salles de bain.

La propriété possède également une piscine creusée et chauffée ainsi qu’un garage.

Le chalet est présentement à vendre au coût de 2 250 000$ par David O’Malley de Engel &Völkers.