Denis Shapovalov ne lésine pas sur le court

Le Canadien Denis Shapovalov a rapidement réglé le cas de l’Argentin Federico Delbonis au premier tour des Internationaux des États-Unis, mardi à New York, l’emportant en trois manches de 6-2, 6-2 et 6-3.

Le vainqueur a mis environ 1 h 50 min pour disposer de son rival classé au 47e rang mondial.

AFP

Septième tête de série de la compétition et 10e joueur de l’ATP, Shapovalov a complètement dominé le duel. Il s’est d’ailleurs facilité la tâche en réalisant le bris sur le premier jeu des deuxième et troisième sets pendant que le Sud-Américain était décontenancé par le style offensif et la rapidité d’exécution de l’Ontarien.

Celui-ci a profité de six de ses 12 occasions de bris et n’a pas offert une seule opportunité à Delbonis de lui prendre son service. Il a conclu le match avec un bris quand l’Argentin a expédié la balle dans le filet.

Au tour suivant, Shapovalov se mesurera à l’Américain Tommy Paul (54e au monde) ou à l’Espagnol Roberto Carballes Baena (95e).