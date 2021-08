Deux guépards québécois relâchés au Zimbabwe

Deux guépards, nés en captivités au Québec, chassent désormais avec succès dans une réserve au Zimbabwe.

Les frères guépards Kumbe et Jabari sont nés au «Parc Safari», situé à Hemmingford en Montérégie, et ont été relâcher à l’«Imire Rhino and Wildlife Conservation», dans le district du Mashonaland oriental, au Zimbabwe.

Après 60 jours de quarantaine et d'acclimatation à leur nouvel environnement, les frères guépards ont été relâchés en avril dernier dans la réserve de 4 500 hectares d'Imire.

Dans les 24 heures qui ont suivi leur libération, Kumbe et Jabari ont tué leurs deux premières proies, une antilope et un blesbok. Depuis, ils ont réussi à se débrouiller seuls et à abattre d'autres proies sans avoir besoin de nourriture supplémentaire.

«Nous sommes ravis que Kumbe et Jabari se soient acclimatés si rapidement et s'épanouissent dans leur nouvel environnement. C'est un privilège de voir leurs instincts naturels se manifester et de les voir vivre pleinement en tant que guépards sauvages», a partagé Damian Aspinall, président de la Fondation Aspinall, qui se consacre à la conservation des espèces menacées et à leur retour dans des zones sauvages protégées.

Les frères sont les premiers guépards du Canada à être réintroduits dans la nature et les premiers guépards captifs à être réintroduits au Zimbabwe.

«Je suis tellement fier de ce grand accomplissement qui a nécessité une coopération internationale de haut niveau pour réintroduire deux guépards dans leur milieu naturel [...] Cette collaboration est la preuve vivante que des institutions comme la nôtre peuvent contribuer à la survie de l’espèce animale partout sur la planète », a raconté Jean-Pierre Ranger, président du Parc Safari.

La remise à l’état sauvage des frères guépards a été réalisée en partenariat avec le parc Safari et la Fondation Aspinall, basée au Royaume-Uni. Le projet a également bénéficié d’un important soutien de la part du gouvernement zimbabwéen.

Pour la suite, il est maintenant prévu d’introduire une femelle, pour permettre la reproduction et augmenter la population de guépards du Zimbabwe.