DPJ: une bonne idée l'ouverture d'un foyer de groupe 0-3 ans?

La mise en place d’un foyer de groupe pour les enfants de 0 à 3 ans, créé par la direction de la protection de jeunesse (DPJ) de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin de pallier le manque de famille d’accueil, a suscité de vives critiques de la part des intervenants du milieu, mardi.

«Un foyer de groupe pour les 0-3 ans c'est du jamais vu et c'est extrêmement inquiétant», a lancé Jean-Christophe Côté-Benoit, représentant national de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Ce dernier ne mâche pas ses mots depuis qu'il a appris que la DPJ a fait des démarches pour ouvrir ce nouveau foyer de groupe.

«En ce moment, on a l'impression de retourner en arrière de 30, 40, 50 ans et qu'on revoit un peu ce qu'étaient les orphelinats. Ça signifie que de très jeunes enfants, des bébés, seront intégrés dans un milieu froid et impersonnel qui ne ressemble en rien à une maison. Il s’agit d’une première au CIUSSS-MCQ et d’une situation complètement aberrante pour des enfants qui construisent leur lien d’attachement», a souligné M. Côté-Benoit.

Selon le psychologue Paul Langevin, grandir dans un foyer de groupe plutôt que dans une famille d'accueil pourrait causer des répercussions sans précédent sur le développement des enfants. «[Entre 0 et 3 ans] c'est là que le lien d'attachement se développe avec un enfant. Donc, ça prend une figure stable, un père, une mère que l'enfant va reconnaître jour après jour. Dans un foyer de groupe, ça n’a rien à voir avec la qualité des intervenants, c'est qu'il y a un changement de personnel avec un roulement de personnel et l'enfant ne sera pas capable de s'adapter», a souligné Dr Langevin.

Il manque 100 places

Le réseau est saturé. Dans la région desservie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ, il ne reste que sept places de disponibles, dont une seule pour les 0-5 ans, selon les données du syndicat des intervenants. Et il ne resterait plus aucune place dans les familles d'accueil d'urgence.

Tandis que les demandes d’aide augmentent. Le syndicat compte 20 demandes de déplacements de la part de famille d'accueil et 20 places à trouver pour des enfants qui sont encore chez leurs familles ou familles élargies. Il manquerait actuellement 100 places dans la région pour combler les besoins.

En décembre dernier, un foyer de groupe a été mis en place à la base Plein Air Ville-Joie, en Mauricie. Ce qui devait être une mesure temporaire, comptaient toujours des pensionnaires, mardi.

«Ça n'a pas d'allure, ce n'est pas un milieu pour de jeunes enfants. Les 6-12 ans ce n’était pas une bonne idée et ce l'est encore moins pour les 0-3 et tout ça arrive parce qu'il y a une mauvaise gestion. Ces chiffres ne me surprennent pas. Les familles d'accueil quittent de plus en plus le bateau dans les derniers mois. Donc, c'est certain que je ne suis pas surprise pour Ville-Joie. Ce qui me surprend par exemple énormément, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai envoyé un courriel à la direction de la Mauricie. Dans ce courriel je disais qu'on avait un problème, les familles d'accueil quittent, là il faut faire de quoi. Il faut s'assoir et il faut discuter. Bientôt trois semaines plus tard, je n'ai toujours pas eu d'accusé de réception», a expliqué la présidente provinciale de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, Geneviève Rioux.

«Effectivement les besoins sont grands et oui il y a un manque de place, par contre le recrutement de famille d'accueil est privilégié. Toutefois, pour être paré à toute éventualité, le comité d'hébergement évalue les différentes possibilités et le foyer de groupe 0-3 ans fait partie des options envisagées», a pour sa part commenté le CIUSSS-MCQ à TVA Nouvelles mardi.