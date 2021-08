Entrée en vigueur du passeport vaccinal: Éric Duhaime annule sa tournée du Québec

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, annule sa tournée de la province en raison de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal, demain.

• À lire aussi: Oui, des jeunes sont morts de la COVID

• À lire aussi: Éric Duhaime expulsé de la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire

Dans une lettre qu’il a fait parvenir à ses membres, il annonce qu’il cesse tous ses rassemblements conservateurs au cours des prochaines semaines et des prochains mois en blâmant le passeport vaccinal.

«Il n’est pas question pour moi d’obliger un Québécois à montrer de l’information médicale pour qu’il puisse participer à un événement politique conservateur et d’exclure celui qui n’en a pas ou refuse de le montrer», écrit Éric Duhaime aux membres de son parti.

Il évoque dans sa missive un «passeport de la honte» et des «dérives sanitaires ségrégationnistes».

«On dit aux gens: Tu peux rentrer dans un commerce si et seulement si tu es vacciné, et toi, si tu n’as pas ta 2e dose, ton code QR ou si tu as oublié ton cellulaire, tu n’as pas le droit de rentrer. C’est une forme de ségrégation», a critiqué Éric Duhaime en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le politicien se dit aussi limité démocratiquement. «Le premier ministre peut faire ses points de presse tous les jours. Il a de l’exposure tant qu’il veut. Mais pour les partis d’opposition, c’est un calvaire faire de la politique présentement. Avec le passeport sanitaire, ça le devient encore plus», appuie M. Duhaime.

Afin de pouvoir rencontrer des membres de son parti, des militants et des citoyens, le chef du Parti conservateur du Québec est en mode solution.

«On va faire ça dans des maisons, dehors ou virtuellement. On est en train de regarder pour des chapiteaux, des chaufferettes et se promener cet automne. On va essayer de s’organiser de cette façon-là pour faire des rassemblements extérieurs», conclut Éric Duhaime.