Il faut freiner l’exode dans les résidences privées pour aînés

Il y a quelques jours, le Regroupement des résidences privées pour aînés (RPA) s’inquiétait de la fin des primes pour leur personnel à la fin de la crise sanitaire. En effet, il y a lieu de s’inquiéter de l’exode des travailleuses et travailleurs. Mais permettez-nous de remettre les pendules à l’heure.

Un manque de personnel bien réel

Chose certaine, il est bien difficile d’attirer et de retenir le personnel dans les RPA. La raison principale, c’est que des salaires décents sont rarement au rendez-vous. Il faut dire que les conditions de travail deviennent aussi de plus en plus difficiles, alors que les usagers ont des profils de plus en plus lourds.

Avec la fin des primes versées par l’État aux RPA à la fin de la crise sanitaire, on risque réellement de perdre des travailleurs. C’est d’autant plus vrai que la pénurie touche plusieurs secteurs d’emploi. Et on ne peut pas dire que les RPA font des pieds et des mains pour bien traiter leurs employés. C’est bien beau demander de l’argent à l’État, mais où sont leurs responsabilités? Durant la pandémie, ça a tout pris pour convaincre certains propriétaires de verser les primes à leurs employés, des primes payées par le ministère de la Santé. C’est tout dire!

Des entreprises millionnaires qui ne veulent pas payer leur monde

La CSN est justement en pleine négociation coordonnée dans ce secteur et, le moins qu’on puisse dire, c’est que les propriétaires tardent à faire ce qu’il faut pour attirer et retenir le personnel. Nous demandons présentement que les employés obtiennent un prolongement d’un an des conventions collectives, avec une augmentation salariale de 1$ pour passer à travers la crise sanitaire et permettre aux travailleurs de souffler un peu. Nombre de propriétaires de RPA sont complètement fermés à ces demandes.

Il s’agit pourtant d’un secteur très lucratif, où les gros joueurs mangent les plus petits et font des millions en profits. Comment se fait-il qu’ils ne soient pas capables de donner de bonnes conditions à celles et ceux qui prennent soin des aînés souvent vulnérables? Il faut que les propriétaires arrêtent de s’enrichir sur le dos de nos aînés et sur celui des travailleurs. Les employeurs doivent faire partie de la solution, ils doivent résoudre cette pénurie et devenir plus attractifs pour favoriser l'embauche, tout en s’assurant de garder le personnel en place.

Cette pandémie a aussi montré que l’État peut se mettre le nez dans ce qui se passe dans les RPA. Il a les pouvoirs de s’assurer que le personnel a de bonnes conditions de travail. C’est donc autant au gouvernement qu’aux propriétaires de prendre les moyens qui s’imposent pour améliorer les services aux aînés. Il en va de la rétention du personnel, de sa qualité de vie et du bien-être des aînés.

Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN

Marlène Ross, représentante des centres d’hébergement privés de la FSSS-CSN