Interdiction des vols en provenance du Maroc: le Canada a laissé tomber ses voyageurs

Le gouvernement canadien a laissé tomber ses voyageurs sans préavis, soutient une avocate montréalaise coincée au Maroc depuis l’interdiction des vols directs vers le Canada, annoncée au cours du week-end.

• À lire aussi - La rentrée de tous les dangers

• À lire aussi - COVID-19: nouveau record de contaminations en Israël

Étant donné la hausse de cas de COVID-19 chez les voyageurs en provenance du Maroc, le Canada a annoncé samedi qu’il suspendait tous les vols directs de passagers commerciaux et privés, et ce, jusqu’au 29 septembre, a fait savoir Transports Canada, dans un communiqué.

Nawal Benrouayene, une avocate montréalaise prise au Maroc avec ses trois enfants, dont un de 2 ans, devait revenir au Québec le 6 septembre. Elle a appris que ses plans allaient se compliquer, samedi soir, alors que rien ne laissait présager une telle mesure.

«C’était la panique, la panique totale», a-t-elle raconté en entrevue au Québec Matin, mardi. «Je dois rentrer; mes enfants ont de l’école, moi j’ai du travail», a-t-elle ajouté.

Or, pour rentrer au pays, les Canadiens auront à débourser des sommes importantes.

Me Nawal Benrouayene a contacté l’ambassade du Canada au Maroc qui lui a suggéré de trouver un vol indirect, avec escale. «Ça coûte 3000$ par personne. On est quatre personnes, ça coûte 12 000$», a déploré Me Benrouayene.

Afin de rentrer à la maison à temps pour la rentrée, Mme Benrouayene doit prendre un vol vers Istanbul, où elle devra se procurer un visa afin d’aller passer des tests PCR pour poursuivre son voyage vers le Canada. Elle doit ensuite prendre une correspondance à Londres, avant de revenir à Montréal.

«On se sent abandonnés par notre propre gouvernement», a-t-elle dit.

Bien qu’elle comprenne que des voyageurs ont utilisé des tests falsifiés pour entrer au Canada, elle et son garçon de 17 ans sont entièrement vaccinés et ont respecté les règles.

«Moi, et les milliers de personnes qui restons au Maroc, on est pris en otages alors qu’on a respecté les règles. Les gens qui ont falsifié les tests sont rendus au Canada eux. Ce sont les gens qui se sont conformés qui se retrouvent dans cette situation», a-t-elle déploré.

Les ressortissants coincés tentent de s’organiser, ils communiquent entre eux grâce à des groupes Facebook et WhatsApp. Des «sit-in» sont organisés devant l’ambassade du Canada au Maroc afin de faire pression sur le gouvernement canadien.

Selon l’avocate, ils sont près de 11 000 personnes pris dans la même situation.

«Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Une des personnes a le cancer du sein et elle n’aura plus de médicament dans quelques jours et l’équivalent n’existe pas au Maroc. Une autre personne, a sa résidence permanente qui arrive à expiration dans deux semaines et si elle expire, elle ne pourra pas entrer au Canada», a-t-elle détaillé.

Entretemps, «la priorité est de se trouver des vols indirects, je ne vous dis pas la flambée des prix... c’est effroyable», a conclu Me Benrouayene.

À VOIR AUSSI...