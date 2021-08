Jeux paralympiques: déception pour Charles Moreau

(Sportcom) – Charles Moreau avait été médaillé de bronze au contre-la-montre de la catégorie H3 aux Jeux paralympiques de Rio, mais en 2021, le paracycliste a connu une journée bien différente, mardi, obtenant le 12e temps sur le circuit de course automobile de Fuji.

Le Victoriavillois a accusé un retard de plus de 3 min 20 s sur le gagnant, l’Autrichien Walter Ablinger (43:39,17).

La lutte pour les médailles a été serrée et Ablinger s’est finalement imposé avec une mince avance de 1,89 sur l’Allemand Vico Merklein. L’Espagnol Luis Miguel Garcia Marquina a suivi au troisième rang, à 9,51 du médaillé d’or sur ce parcours de 24 kilomètres.

«Ça fait longtemps que je n’ai pas été loin derrière comme ça. C’est une bonne déception. Ma préparation était bonne, la chaleur n’était pas accablante, mais je ne sais pas», a lancé Moreau, à court d’explications à propos de cette contre-performance lors de son entrevue avec Sportcom.

«Mes bras se fatiguaient rapidement et j’avais de la difficulté à rester dans la zone [de Watts] que je devais faire», a poursuivi l’athlète de 39 ans, tout en spécifiant que c’est surtout après la montée du parcours qu’il devait faire trois fois que ses bras ne répondaient pas comme il l’espérait.

«C’est plutôt frustrant et je suis pas mal déçu. Là, je vais me reposer, bien manger et espérer me reprendre à la course sur route demain [mercredi]. La [course en ligne], c’est un parcours relevé avec des montées plus longues et moins abruptes, alors ça me convient un peu plus. Je reste positif et je ne baisse pas les bras», a-t-il conclu.

L’Ontarien Joey Desjardins a été le meilleur représentant de l'unifolié en finissant au 11e rang, 47 secondes devant le Québécois. L’autre Canadien présent, Alex Hyndman, a fini au 16e et dernier échelon.

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Une sixième place pour Marie-Ève Croteau

Également en action mardi, Marie-Ève Croteau a bien fait en se classant sixième du contre-la-montre féminin chez les T1/T2.

La Québécoise a fait fi des différents pièges du parcours de 16 km pour compléter la distance en 39:45,55 et signer la meilleure performance canadienne de cette catégorie. Sa compatriote Shelley Gautier (41:07,32) a pris le huitième échelon de cette course remportée par l’Allemande Jana Majunke.

La vice-championne du monde en titre à cette épreuve l’a emporté avec un temps de 36:06,17, devant la triple championne paralympique, l’Australienne Carol Cooke (+32,29).

Angelika Dreock Kaeser (+47,71), de l’Allemagne, a bouclé le top 3. Elle avait remporté l’épreuve lors des plus récents Championnats du monde disputés à Cascais, au Portugal, en juin.

Croteau sera de retour sur son tricycle jeudi, à l’occasion de la course en ligne.

Sabrina Duchesne termine sur une bonne note

Sabrina Duchesne rayonnait à sa sortie de la piscine du Centre aquatique de Tokyo, mardi, ayant conclu ses Jeux paralympiques en se classant sixième du 100 m libre chez les S7, tout en établissant une nouvelle marque personnelle sur cette distance.

«Je pense que je n’aurais pas pu demander mieux que ça pour finir les Jeux», a-t-elle lancé à Sportcom à peine quelques minutes après sa course.

D’abord reconnue comme étant une nageuse d’endurance, Duchesne a atteint la finale à sa dernière épreuve à Tokyo. Elle a amélioré son record personnel qu’elle avait enregistré quelques heures plus tôt en qualification.

«Personnellement, je ne m’attendais pas nécessairement à faire la finale, alors c’était une belle surprise, a-t-elle expliqué. Je m’entraîne beaucoup plus pour le 400 m libre et je suis très contente du résultat, surtout que j’ai pu faire mes deux meilleurs chronos.»

Septième au virage, Duchesne a mis à profit ses qualités en endurance dans la deuxième portion de la course. Elle a accéléré la cadence pour remonter d’un rang et conclure avec un temps de 1:14,55.

«Je suis partie un peu plus lentement, mais mon entraînement m’a permis de bien finir. Il me restait pas mal d’énergie et j’ai tout donné jusqu’à la fin», a-t-elle analysé.

Au final, elle a accusé un retard d’un peu plus de cinq secondes sur la gagnante, l’Italienne Giulia Terzi. Cette dernière a été couronnée, record paralympique à la clé avec un chrono de 1 min 9,21, tout juste devant l’Américaine McKenzie Coan (+1,01), championne en titre à cette épreuve.

L’Ukrainienne Yelyzaveta Mereshko et la Chinoise Yuyan Jiang se sont quant à elles partagé la troisième place, à 1,86 de Terzi.

Également du 100 m libre féminin chez les S7, la Gatinoise Camille Bérubé a terminé septième de sa vague lors des qualifications, ce qui a été insuffisant pour obtenir une place pour la finale.

Bonne performance d’Alec Elliot

De son côté, Alec Elliot (S10) était de la finale masculine au 100 m papillon. Troisième de sa vague de qualifications, le nageur qui s’entraîne à Québec s’est classé cinquième lors de la course ultime avec un temps de 58,44.

L’Ukrainien Maksym Krypak a terminé au premier rang de l’épreuve, établissant du même coup un record du monde en 54,15. Il a été suivi par l’Italien Stefano Raimondi (+0,89) et par l’Australien Col Pearse (+3,51).

Elliot prendra part à deux autres épreuves à Tokyo, à commencer par le 400 m libre (S10) qui aura lieu mercredi.

Pas de médaille en basket en fauteuil roulant

L’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant ne reviendra pas des Jeux paralympiques de Tokyo avec une médaille, subissant une défaite de 63 à 48 contre les États-Unis en quart de finale, mardi.

Dans ce qui était une reprise de la finale des Jeux parapanaméricains de Lima en 2019 et où les Canadiennes avaient remporté l’or, les Américaines ont fait la différence en maximisant les revirements. L’Albertaine Arinn Young a fini au sommet de la liste des marqueuses du Canada avec 11 points, suivie de Cindy Ouellet (neuf) et de Kady Dandeneau (huit). Les Québécoises Rosalie Lalonde et Élodie Tessier ont respectivement récolté six et quatre points, tandis que Sandrine Bérubé n’a pas été en action.

Du côté des gagnantes, Rose Hollermann (19) et Natalie Schneider (18) ont propulsé l’attaque américaine qui a été beaucoup plus précise au panier que les Canadiennes.

Le Canada jouera un match pour la cinquième place vendredi contre des adversaires à déterminer.