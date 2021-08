La cheffe des Verts se méfie du bleu

Au Bloc et au Parti québécois, des militants ont souvent reproché à leurs dirigeants de ne pas assez parler du sujet central de leur formation (la souveraineté).

« Comme un Parti vert qui ne parlerait pas d’environnement ! », disaient-ils.

Or, c’est exactement la critique que fait le candidat du Parti vert dans Ahuntsic-Cartierville, Luc Joli-Cœur, à sa cheffe Annamie Paul.

« Ce dont je voudrais qu’elle parle, c’est de la crise climatique. C’est ce qu’on attend de notre chef. Oui, elle en parle, mais je voudrais qu’elle en parle encore plus », a déclaré M. Joli-Cœur à mon micro, à QUB radio, lundi.

Chicanier

Fait cocasse : M. Joli-Cœur provient du PQ ! Il en fut un militant et un employé de cabinets ministériels, notamment pour Nicolas Marceau et Rita Dionne-Marsolais.

Au fait, entre le PV et le PQ, quel est le parti le plus chicanier ? À son avis, les Verts sont « durs à battre ».

Un parti dont une instance, le Conseil fédéral, poursuit la cheffe en justice. Il y eut aussi des demandes de démission en juillet, par l’aile québécoise, présidée par M. Joli-Cœur.

Équivalent, voire pire, du panier de crabes que fut le Bloc québécois en sa période Martine Ouellet ! « Au lieu de parler des changements climatiques, on parle des chicanes du parti ! », s’est désolé le bien nommé Daniel Green, écologiste très connu au Québec et candidat défait du PV dans Outremont en 2019.

Green ne sera pas en lice le 20 septembre, entre autres à cause des positions de la cheffe sur les questions québécoises : « La cheffe agit comme s’il n’y avait pas de parti, pas d’aile québécoise ».

Français

Dimanche, encore, Annamie Paul publiait un communiqué pourfendant... le projet de loi 96 du gouvernement Legault. À ses yeux, un comité de la Chambre des communes devrait l’examiner afin d’y détecter d’éventuelles « préoccupations d’ordre constitutionnel », et ce, pour prévenir les « répercussions possibles » dans les autres provinces en matière de droits et libertés.

Un peu plus et Mme Paul réclamait que la gouverneure générale du Dominion use de son très colonial « pouvoir de désaveu » à l’égard des lois « provinciales ».

Joli-Cœur peste : « Sur cet enjeu-là [la langue], je ne comprends rien de ce que la cheffe dit. J’aimerais mieux l’entendre parler de climat... »

Souverainiste

Il déplore aussi que le PV n’ait pu présenter l’écologiste Christian Simard, ancien élu bloquiste et ex-D.G. de Nature Québec : « Ça aurait été un candidat de prestige ».

Le Journal révélait en juin que M. Simard avait renoncé à se joindre au PV après que l’entourage de la cheffe eut vérifié s’il était « encore souverainiste ».

M. Joli-Cœur est lui-même issu d’une grande famille indépendantiste de Québec : son oncle André a défendu la souveraineté devant la Cour suprême en 1997 et fut candidat du PQ en 2007 ; son oncle Jacques, ancien maire suppléant de Québec, compagnon de route de Jean-Paul L’allier, est militant péquiste depuis des lunes.

Et lui, Luc Joli-Cœur, est-il encore souverainiste ? Il martèle que sa priorité, pour l’instant, « c’est l’urgence climatique ». L’entourage de la cheffe aurait accepté cette réponse, pourtant similaire à celle que Simard a servie lorsque le PV l’a approché.