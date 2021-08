La mémoire d’Oscar Peterson immortalisée à Montréal

Un nouvel espace, nommé en l’honneur d’Oscar Peterson, pianiste et légende du jazz, verra le jour à Montréal, au bout de l’avenue McGill College, dans ce qui est actuellement la Place Ville Marie.

La mairesse de Montréal en a fait l’annonce mardi. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de travaux de réfection majeure qui devraient changer le visage de l’avenue et du centre-ville.

En août 2020, une pétition avait été lancée pour renommer la station de métro Lionel-Groulx en l’honneur d’Oscar Peterson. Plus de 26 000 personnes l’avaient signée.

Ensemble Montréal avait également présenté en octobre de la même année une motion pour proposer que la Place des Festivals soit baptisée à son nom.

Accueil mitigé

Coïncidence? Plusieurs organisations de la communauté noire avaient convoqué les médias mardi matin pour dénoncer l’inaction de la Ville. En soirée lundi soir, l’administration a envoyé sa propre invitation pour mardi après-midi.

«Les organisations de la communauté noire n’ont pas été consultées. Nous espérons que sa mémoire ne sera pas utilisée de manière partisane avec une annonce surprise», a laissé savoir Max Stanley Bazin, président de la Ligue des Noirs du Québec, qui ne s’explique pas pourquoi il a été si difficile d’honorer la mémoire du musicien.

Il a ajouté que la Ville de Toronto, où le pianiste a passé la deuxième partie de sa vie, en a fait beaucoup plus pour honorer sa mémoire, renommant plusieurs places et écoles.

À Montréal, seul un parc, dans le quartier de la Petite-Bourgogne, porte son nom. Un geste «trop petit» pour un musicien si grand, selon M. Bazin. «La communauté noire soutient la demande d’un nom de lieu majeur dans un endroit visible pour reconnaître correctement sa contribution», a-t-il ajouté.

Qui est Oscar Peterson?

Né à Montréal, dans le quartier de la Petite-Bourgogne, en 1925, et décédé en 2007, Oscar Peterson a eu une influence majeure dans le monde du jazz. Reconnu pour sa virtuosité au piano, il a notamment remporté sept Grammy Awards pour ses enregistrements, ainsi qu’un huitième, en 1997, pour souligner l’ensemble de son œuvre.

Au cours de sa carrière, qui s’est étalée sur une soixantaine d’années, il a enregistré plus de 200 morceaux, collaborant avec certains des plus grands noms du jazz, dont Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Duke Ellington.

Parmi les nombreux honneurs qu’il a reçus pour son œuvre, il a été fait Chevalier de l'Ordre national du Québec, et Compagnon de l'Ordre du Canada.