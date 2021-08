La STM veut améliorer le réseau de voie réservée

La STM souhaite ajouter de nouvelles voies réservées ainsi que des feux prioritaires dans certains secteurs névralgiques. La Société de transport présentait sa vision 2025 pour bonifier son réseau.

«Avec le retour prochain des travailleurs, l'accès des bus aux voies réservées s'ajoutera aux liens actuels et futurs avec les stations de métro, le REM et le SRB Pie-IX pour donner encore plus d'options de déplacements aux Montréalais», a souligné Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM.

Il indique que son objectif est de faire passer le pourcentage de clients qui circulent sur une voie réservée de 24 % à 70 %.

La STM et la Ville de Montréal identifient six «axes forts» dans lesquels 270 000 déplacements ont lieu chaque jour.

Ceux-ci pourraient avoir des voies réservées 24h sur 24h tous les jours, un marquage routier distinctif et des aménagements particuliers. Ils pourraient également accueillir des «aménagements d'infrastructure de type SRB».

«Nous avons la responsabilité de garantir des options de déplacements plus vertes et efficaces et c'est justement ce qu'offre notre vision pour les voies réservées », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Pour l’opposition officielle à l’hôtel de ville, il s’agit de «poudre aux yeux».

«Alors que l'achalandage du réseau bus est à moins de la moitié du niveau prépandémique, avec un déficit de 936M$, l'administration Plante annonce l'ajout de voies réservées. C'est insensé», a déclaré Alan de Sousa, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport.