Les libéraux replacent l’environnement au cœur de leur campagne

Après un début de campagne pour le moins difficile, les libéraux ont entamé la troisième semaine en replaçant l’environnement au cœur de leur message afin de regagner du terrain perdu aux mains de leurs adversaires.

• À lire aussi: Les libéraux promettent 1 G$ pour la protection des fleuves

«C’est le sujet qui revient le plus lorsqu’on cogne aux portes, surtout quand on parle à des jeunes. Ça pourrait définitivement nous aider à nous différencier des autres partis parce que leurs positions ne sont pas tout à fait claires», a indiqué une source libérale lundi.

Abolir la pollution plastique d’ici 2030, instaurer un «droit à la réparation», investir 1 milliard $ pour protéger les cours d’eau douce, réglementer les missions des entreprises d’énergie fossile : le Parti libéral a mis le paquet pour attirer le vote écologiste au cours des derniers jours.

Les libéraux comptent mettre l’accent sur le sujet cette semaine et ne prévoient pas lâcher le morceau d’ici la fin de la campagne, a-t-on indiqué, puisqu’ils sont conscients qu’ils ont des cibles plus élevées que les conservateurs et que le Bloc québécois s’est «mis les pieds dans les plats dans le dossier du 3e lien» de Québec.

Une priorité commune

Une série de sondages effectués dans les dernières semaines tendent à démontrer la place prépondérante qu’a prise l’environnement dans l’échelle de valeurs des électeurs.

La firme Abacus Data a relevé le 19 août dernier que l’enjeu se plaçait parmi les cinq priorités des électeurs, toutes générations confondues. Un sondage de IPSOS pour «Global» a confirmé le tout une semaine plus tard.

L’environnement a même été choisi comme enjeu prioritaire pour 32 % des 34 233 utilisateurs de la boussole électorale de Radio-Canada, loin devant l’économie, qui a recueilli 20 %.

Bousculés à gauche comme à droite sur le terrain de l’abordabilité et du logement, les libéraux font donc le pari de l’environnement.

Un terrain de bataille commun

C’est dans cet esprit que les libéraux ont récemment mis de l’avant à plusieurs reprises Steven Guilbeault, député vedette et écologiste de la première heure, question d’ajouter du poids à leurs promesses.

Ce dernier a jeté les gants tôt lundi en publiant sur Twitter une attaque en règle contre une quinzaine de «dinosaures» conservateurs pour avoir, à un moment ou un autre, tenu des propos ambigus ou parfois carrément mensongers au sujet des changements climatiques.

Justin Trudeau et M. Guilbeault ont directement interpellé Yves-François Blanchet pour sa «vision à géométrie variable de ce qui est bon pour l’environnement» le jour même, en référence au passage de ce dernier au ministère de l’Environnement de Québec.

M. Blanchet a rétorqué plus tard en accusant M. Guilbeault d’avoir mis «sa propre conscience environnementale sur le marché» en défendant «l’indéfendable, incluant un gouvernement qui donne 10 milliards $ par année à l’industrie pétrolière qu’il a lui-même tellement dénoncée [...]».

Pour sa part, M. O’Toole a répondu en soulignant que son parti avait l’intention de respecter sa cible de réduction des gaz à effet de serre de 30 %, alors que les libéraux ne pourraient pas en dire autant avec leur cible de 40 à 45 %.