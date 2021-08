Quelle hypothèque puis-je me payer avec un loyer mensuel de 900$?

Depuis le début de la pandémie, vous avez été plusieurs à revoir vos choix de vie et à faire les changements qui s’imposent.

Votre famille s’est agrandie et vous avez pensé que le temps était venu d’aller voir ailleurs ?

Est-ce que devenir propriétaire est la meilleure chose à faire ?

Questions d’un lecteur !

Il y a quelques jours, un lecteur m’a écrit pour me demander conseil. Depuis déjà plusieurs années, Luc verse un loyer qui ne cesse d’augmenter et qui, actuellement, lui coûte 900 $ par mois. Il est tanné de payer l’hypothèque d’un autre et souhaite offrir à sa famille un tout nouveau toit. Quelles sont les options qui s’offrent à lui ?

1. Luc contracte une hypothèque de 200 000 $ avec un taux d’intérêt à 3 % payable sur 25 ans. Il devra débourser plus que son budget initial, soit 947 $ par mois. Ce montant n’inclut ni les frais d’entretien, ni les assurances, ni les taxes municipales et scolaires.

2. En optant pour une hypothèque de 150 000 $ avec un taux d’intérêt à 3 % remboursable sur 25 ans, Luc devra débourser 710 $ par mois. Si on ajoute les taxes en versements mensuels, il pourra respecter son budget de départ et commencer à se bâtir un actif. Le défi sera de trouver une maison ayant seulement besoin de 150 000 $ d’hypothèque. Il devra certainement s’éloigner des grands centres urbains ou donner une mise de fonds plus élevée.

3. Il demeure en location et économise pour pouvoir un jour quitter son logement.

Afin que Luc prenne une décision éclairée, voici les facteurs qui devraient influencer son choix final :

Est-ce que son budget permet d’absorber des imprévus ?

Est-il prêt à s’éloigner des grands centres ?

A-t-il assez de temps libre pour entretenir sa future propriété ?

Pourra-t-il continuer à épargner ?

S’il a répondu oui à toutes ces questions, c’est qu’il est prêt à faire le grand saut.

Choisir de rester locataire

C’est un choix que vous pourriez effectuer même en ayant les meilleures conditions pour devenir propriétaire.

Si vous êtes intolérant aux risques, que vous tenez à avoir le moins de responsabilités possible et que votre liberté n’a pas de prix, demeurer locataire est probablement la meilleure chose à faire. De plus, vous pourrez choisir de bâtir votre actif autrement.

Un outil pour voir plus clair !

Pour vous permettre de calculer la rentabilité entre location et achat, l’AMF (L’Autorité des marchés financiers) a créé un outil « Est-il préférable d’acheter ou de louer ? » afin de vous aider à savoir quel choix vous convient le mieux.

Cet exercice exclut toute émotivité qui pourrait influencer votre décision finale. À vous d’y voir !

Conseils

La décision de devenir propriétaire ou de rester locataire devrait être prise en fonction de votre budget, de votre épargne et de vos priorités à court, moyen et long terme.

Consultez un courtier hypothécaire qui pourra effectuer les calculs avec vous et qui pourra vous aider à prendre la bonne décision.

N’oubliez pas que le paiement du capital de l’hypothèque est une façon de vous forcer à économiser pour votre avenir.

► Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.