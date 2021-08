Répercussion de la COVID : les PME canadiennes ont accumulé une dette de 139 milliards $

Les PME canadiennes ont accumulé une dette globale de 139 milliards $, en hausse de 4 milliards $ depuis le début de l’année, et demandent aux gouvernements de prévoir des mesures afin de leur permettre de fonctionner et de rembourser les montants dus.

• À lire aussi: Passeport vaccinal : les PME sont préoccupées

• À lire aussi: La FCEI «très préoccupée» par la proposition du salaire minimum à 18$ l’heure

Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) qui représente les PME, la dette moyenne de chacune d’elles s’élève à près de 170 000 $ en raison de la COVID-19. Dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, où la pandémie a frappé durement, la dette moyenne s’élève à 333 174 $.

Le remboursement de leurs dettes «sera le prochain défi majeur des PME alors qu’elles doivent encore faire face à plusieurs difficultés: revenus insuffisants, capacité d’accueil limitée et incertitude générale alors que l’automne et l’hiver sont à nos portes», a affirmé, mardi, dans un communiqué, François Vincent, vice-président à la FCEI, en commentant le plus récent rapport de son organisme sur l’endettement des PME.

Selon les données récoltées par la FCEI, «76 % des propriétaires de PME qui ont contracté des dettes prévoient qu’il leur faudra plus d’un an pour les rembourser». «Dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, ce chiffre passe à 87 %. La majorité d’entre eux estiment qu’il leur faudra plus de deux ans pour les rembourser et le quart d’entre eux craignent de ne jamais pouvoir les régler.»

L’organisme souligne en outre que seulement 39 % des PME enregistrent des revenus normaux. Devant cette situation, il demande aux gouvernements, et aux partis fédéraux actuellement en campagne électorale, de s’engager à aider ses membres, notamment en mettant un plan «afin d’éviter que les entreprises soient confrontées à d’autres confinements et fermetures».

La FCEI souhaite aussi que les programmes de soutien pour la COVID-19 et les taux de subvention actuels soient maintenus «jusqu’à la réouverture complète de l’économie et de nos frontières, et jusqu’à ce que les petites entreprises puissent à nouveau servir leurs clients en personne».

Elle demande également le prolongement du délai de remboursement du prêt du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) jusqu’au 31 décembre 2024 «afin qu’elles aient toutes la possibilité d’enregistrer des revenus normaux», de même que l’octroi d’aide financière supplémentaire PME par l’intermédiaire de programmes de subvention provinciaux

La FCEI, qui a comme mandat de défendre les intérêts des PME, compte 95 000 membres dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions du Canada.