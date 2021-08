Santé mentale: Trudeau promet un transfert total de 6,5 milliards $

Le chef libéral a une fois de plus promis des investissements en santé en s’engageant mardi à verser un transfert de 6,5 milliards $ aux provinces et territoires pour la santé mentale, une mesure qui remet sur la table la question d’un possible empiètement sur les compétences provinciales.

«Un gouvernement libéral investira près de 6,5 milliards de dollars dans les services de santé mentale partout au pays. Et nous ferons cet investissement par le biais d’un tout nouveau transfert aux provinces et aux territoires de fonds consacrés à la santé mentale au Canada», a soutenu Justin Trudeau lors d’une journée de campagne à Ottawa.

Les libéraux ont également proposé le lancement d’un fonds pour le bien-être des étudiants en embauchant près de 1200 conseillers spécialisés en santé mentale dans les établissements universitaires et collégiaux canadiens.

La mise en place d’une ligne d’assistance nationale de santé mentale et de prévention du suicide a aussi été soumise, une mesure qui avait d’ailleurs été avancée par les conservateurs il y a quelques jours.

Cette annonce sur la santé mentale fait suite à celle faite la veille par le chef libéral lors d’un déplacement à Iqaluit, au Nunavut, où il s’est engagé à verser 1,4 milliard $ pour lancer une stratégie en santé mentale.

«La santé mentale doit être traitée au même titre que tous les autres problèmes de santé et ça fait longtemps que notre gouvernement le sait, c’est pourquoi on a déjà investi des milliards de dollars dans des services de santé mentale», a affirmé le premier ministre sortant.

Cette promesse électorale a une fois de plus soulevé la question des transferts en santé sans condition aux provinces et aux territoires, un dossier qui fait beaucoup de bruit depuis le début de cette campagne électorale, notamment au Québec.

«On est en train d’envoyer 6,5 milliards $ aux provinces pour qu’elles puissent investir encore plus dans leur système de santé mentale. On n’est pas en train de microgérer. [...] On ne va pas dire aux provinces exactement comment elles doivent livrer ça», a assuré M. Trudeau.

«[Justin Trudeau] s’est dit: je vais dire que je ne mets pas de conditions, mais que c’est réservé pour tel secteur, mais dire que c’est réservé à la santé mentale, c’est une condition», a réagi le chef bloquiste Yves-François Blanchet lors de son point de presse matinal à Sherbrooke, en Estrie.

Le Bloc québécois s’est placé à plusieurs reprises comme défenseur du Québec sur le sujet de la hausse de ces transferts en santé sans condition. M. Blanchet a réitéré mardi qu’il espérait que M. Trudeau aurait «la sagesse de faire [comme] au niveau des garderies».

La question de la santé mentale avait d’ailleurs déjà été abordée par les conservateurs, qui ont promis des investissements majeurs pour financer des organismes à but non lucratif pour les programmes de santé mentale ainsi que de débloquer 1 milliard $ sur cinq ans pour des initiatives dans les programmes autochtones.