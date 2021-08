Sécurité alimentaire: plus de production nationale, réclament les Verts

La cheffe du Parti vert du Canada a annoncé son plan pour la sécurité alimentaire au pays, demandant que près d’un tiers des importations en aliments soient remplacées par de la production nationale.

«Nous pensons que c’est possible, nous pensons qu’en agissant ainsi, nous apporterons au moins 15 milliards de dollars de production alimentaire dans notre pays, ce qui contribuera à la diversification et à la revitalisation de l’économie là où elle est la plus nécessaire», a affirmé la leader Annamie Paul lors d’un point de presse mardi à Toronto, en Ontario.

Les Verts ont ainsi proposé de travailler en collaboration avec les provinces sur ce dossier afin de créer des fiducies foncières, de soutenir la recherche et le développement dans les marchés locaux ainsi que d’augmenter l’agriculture urbaine.

«Nous devons également veiller à ce que les barrières commerciales interprovinciales qui empêchent les Canadiens de nourrir leurs concitoyens à travers le pays continuent à être réduites», a soutenu Mme Paul.

La garantie d’un revenu minimum, une assurance-médicaments et un accès aux garderies universels, mais aussi la création de logements abordables font partie des solutions mises de l’avant par le parti pour assurer la sécurité alimentaire aux familles canadiennes.

«Une dépendance excessive à l’égard de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale impliquera nécessairement un compromis et constituera une menace pour notre souveraineté et notre sécurité nationale», a ajouté la cheffe.