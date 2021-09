BEAUDIN, Robert



Le 10 août 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Robert Beaudin, époux de Mme Johanne Miljour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 4 enfants, Eric (Céline), Luc, Catherine (Antoine) et Benoit, ses 2 petits-enfants Lyane et Jakob, ses frères, soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 septembre entre 13h et 16h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Les funérailles suivront à la chapelle du même endroit à 16h.