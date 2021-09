PÉLOQUIN, Marie-Paule



Le 22 août, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Marie-Paule Péloquin épouse de feu Guy Thibault.Elle laisse dans le deuil ses fils Jacques (Colette), Serge (Johanne), Guy et Daniel (Myriam), ses petits-enfants Marie-Eve, Mathieu, Marc-André, David, Rémi, Sébastien et Simon, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à la :244, RUE SAINT-PAULSAINT-PIE, QUÉBEC J0H 1W0www.maisonfunerairemongeau.comle samedi 11 septembre à compter de 9h30. Les funérailles seront célébrées à 14h, ce même jour, en l'église de St-Pie.Un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec serait apprécié.Les visites seront en rotation pour respecter le nombre maximal de personne alloué dans les salles et le port du masque est obligatoire.