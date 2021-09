PONTON, Jeannine

(née Mongeau)



Le 27 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Mongeau, épouse de M. Gilles Ponton.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Denise), France (Paul), Richard (Sha) et Line (Stéphane), ses petits-enfants Mathieu, Alexandre, Catherine, Jonathan, Samuel, Camille, Stéphanie, Valérie, Simon et Philipe, ses arrière-petits-enfants Léa, Alexis et Victor, son beau-frère Jacques (Gisèle), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous recevra le samedi 4 septembre 2021 dès 10h en l'église de Saint-Bruno. Les funérailles suivront à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.