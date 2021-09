COURTEMANCHE, Cécile

(née Cloutier)



À St-Jérôme, le 23 août 2021, est décédée Mme Cécile Courtemanche (née Cloutier).Elle laisse dans le deuil son époux Arsène Courtemanche, ses enfants France (Francis), Claudine et Serge, son petit-fils Jean-François (Mélanie) et ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux, ses nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 5 septembre 2021 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h en toute l'intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Saint-Jérôme.