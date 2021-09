HÉBERT née RIENDEAU Denise



De Saint-Constant, le 7 décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Denise Riendeau, épouse de Guy Hébert.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Dominic Hébert, Guylaine Hébert (François Presseau), ses petits-enfants Alexis, Guillaume, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :La famille recevra les condoléances en l'église de St-Constant le vendredi 10 septembre dès midi, suivi des funérailles à 13h.En sa mémoire, des dons aux soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge et/ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.