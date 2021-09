TROTTIER TREMPE, Colette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Colette Trempe Trottier, survenu le 25 août 2021, à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Homère J.A. Trottier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Pierre), Denise et Robert (Dominique), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 septembre 2021 de 13h à 16h à la:Les funérailles suivront à 16h en privé. Vous pouvez assiter à la cérémonie via la diffusion web:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la recherche sur le cancer ou à Diabète Québec.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Villa de Jouvence pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de notre mère ainsi que le personnel de l'urgence et celui des soins palliatifs de l'Hôpital Sacré-Coeur pour leur humanité et leur compétence afin de faciliter la fin de sa vie.