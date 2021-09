RODIER, René



Il est décédé paisiblement le 26 août 2021 entouré de sa famille à l'âge de 87 ans, époux de feu Pierrette Boisclair et laisse en deuil son fils Alain, sa belle-fille Corine-Hélène, son petit-fils Sébastien (Emmanuelle) ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie intime a été organisée pour la famille et amis.