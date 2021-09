DAUPHINAIS, Philippe



C'est avec une profonde tristesse que la famille de Philippe Dauphinais, vous annonce son décès, survenu de façon inattendue le 24 août 2021, à Lacolle à l'âge de 57 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Susan Ellerton, sa mère Pauline Gagné et son père feu Jérémie Dauphinais, ses frères et sa soeur, Denis (feu Patty), feu Ubald (Diane), Jacques (Gisèle), Florent (Fernande), Luc (Yvonne), Yves (Laurence), Micheline (feu Jean), Daniel (Jeannette), Alain (Lucie) et Rémi (Ghislaine).Il laisse également dans le deuil sa belle-mère Florence Brown et son beau-père feu Gerald Ellerton, ses belles-soeurs Carmen (Brian), Linda (Danny) ainsi que plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 septembre 2021 dès 12h au Cimetière Protestant de Hemmingford (391, route 219), suivi de la cérémonie funéraire à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à Transplant Québec, la Société canadienne du cancer et/ou le Service des incendies de Hemmingford seraient appréciés.