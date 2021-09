PROULX, Roger



À l’hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 23 août 2021, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Roger Proulx, époux de feu Mme Desneige Leclair, fils de feu M. Armand Proulx et feu Mme Laurette Benoit. Il demeurait à Louiseville.M. Proulx laisse dans le deuil ses filles: Diane Proulx, Manon Proulx et Sylvie Proulx (Stéphane Milot); ses petits-enfants: Sébastien Tremblay (Fariba Rezaei), Fannie Tremblay, Véronique Proulx-Pinsonneault (Gaétan Dallaire), Marilyne Tremblay (Youssef Tchernomoroff), Camille Charbonneau (Nicolas Brodeur), Olivier Tremblay et Léna Charbonneau; ses arrière-petits-enfants: Daphnée, Benjamin et Antoine Tremblay, Jérémie Lavoie, Ali et Anissa Tchernomoroff, Leithycia Rebello, Miley-Ann Rebello et Nathanael Dallaire; ses arrière-arrière-petits-enfants: Dalhia-Rose et Camélia-Angélique Sauvé; ses belles-soeurs et beaux-frères: Andrée St-Onge (feu Gilles Proulx), André Proulx (feu Nicole Fernet), Annette Cutler (feu Jean-Pierre Proulx), Francine Proulx (Denis De La Durantaye), Johanne Délisle (feu Réjean Leclair); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis.La famille accueillera parents et ami(e)s à la92, ST-LAURENTMASKINONGÉle vendredi 3 septembre de 19h à 21h et le samedi, jour des funérailles, à partir de 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 4 septembre 2021 à 11h en l’église de Maskinongé. Ses cendres reposeront ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille désire exprimer sa reconnaissance auprès de tout le personnel de la Résidence Des Bâtisseurs de Louiseville pour leurs bons soins ainsi que leur présence chaleureuse au quotidien.Vos dons à la Société de la SLA du Québec seraient appréciés.https://sla-quebec.ca/