PETTIGREW, Annette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons qu'est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Annette Pettigrew (Gagnon), le 24 août 2021, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (François), Gaétan et Diane, son petit-fils Kevin, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 septembre 2021 de 13h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Bayview pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital de Verdun serait apprécié en sa mémoire.