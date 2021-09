TURBIDE, Philippe



De Blainville, le 27 août 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Philippe Turbide, autrefois de Montréal-Nord, époux de madame Monique Guilbault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel, Patrick et Martin (Mélanie Dupras), ses petits-enfants Zachary, Mélody, Jérémie, Catherine et Justin, sa soeur Marie, ses frères Raymond, Jean-Paul et Roland, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 septembre de 11h à 14h au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 652-9131 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 14h dans le salon duet de là au cimetière de Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.