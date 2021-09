LAUZON, Julien



À St-Jérôme le 30 août 2021 est décédé, à l'âge de 90 ans, M. Julien Lauzon, époux de Mme Huguette Mondou.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Sylvie Gilbert), Michel (Suzanne Brassard), Jeannine (Roger Bélanger), Liette (Jean-Claude Lauzon) et Ghislain (Simone Neashish), ses 12 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 2 septembre 2021 de 14 h à 17 h et 19 h à 22 h et le vendredi 3 septembre 2021 à partir de 10 h à la:DESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (St-Antoine)Les funérailles auront lieu le vendredi 3 septembre 2021 à 13 h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme J7Z 4M6), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.La famille désir remercier tout le personnel du CISSS St-Jérôme pour les bons soins et leur dévouement.Au lieu de fleurs, des dons au CISSS des Laurentides (Hôpital St-Jérôme) seraient apprécié.Les visites au salon doivent se faire dans les restrictions de la santé publique, un maximum de 50 personnes en rotations est autorisées.