GERVAIS (née Paiement)

Noëlla



À Laval, le lundi 20 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Noëlla Paiement, veuve de Bruno Gervais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Bich), Diane (Mario), Michel (Nathalie) et Manon (Benoît), ses onze petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents.Les funérailles seront célébrées le samedi 4 septembre 2021 à 11h, en l'église Saint-Ignace-de-Loyola, 2265 rue Sacré-Coeur, Nominingue, QC.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Canada serait apprécié.