WHISSELL-LAROSE, Esther



Au CHSLD LaJemmerais de Varennes, le 17 décembre 2020, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Esther Whissell épouse de feu Rodolphe Larose, elle était résidante de Verchères.Mme Esther Whissell-Larose laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Gaetan Jobin), Daniel (Suzanne Viau), Michèle (Claude Racicot), ses petits-enfants: Guillaume (Jennefer), Raphaël et son arrière-petite-fille Evelyne, ses frères Pierre (Francine Cantin) et Yvan, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la, le samedi 4 septembre à compter de midi. Les funérailles seront célébrées le jour même à l'église St-François-Xavier à 14 heures, suivies de l'inhumation au cimetière de Verchères.S. JACQUES ET FILS INC.VERCHÈRES / 450-583-3511