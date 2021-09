GAUDET, Robert



De Boucherville, le 22 août 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Robert Gaudet, retraité de la Ville de Montréal, époux de madame Alice Bénard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Élaine (André Desrochers), Martin, Benoit (Caroline Haddad), ses petits-enfants Mélanie, Jacinthe (Simon), Samuel et Noémie, son frère Pierre (Monique), sa soeur Francine (François), son beau-frère Denis, son neveu et ses nièces ainsi que parents et amis.Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, a eu lieu le lundi 30 août en la chapelle duet l'inhumation a suivi au cimetière de Boucherville.Les arrangements funéraires ont été confiés au:cfpierretetreault@videotron.caTéléphone: (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941