RONDEAU, Claude



À l'Hôpital du Haut-Richelieu de St-Jean, le 23 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Claude Rondeau, conjoint de madame Jacqueline Chalifoux, demeurant à Marieville.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Lyne et Nathalie, ses petits-enfants Francis, Alexia, Laurie, ses arrière-petites-filles, Violet et Grace, ses soeurs Alberte et Léonne, ses belles-soeurs Lise et Monique, son beau-frère Angelo Battel, sa nièce Dina Battel (Jacques Toueg), Alexandre, Élisabeth et Marianne, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à l'église de Marieville, samedi le 4 septembre 2021 de 9h à 11h suivi des funérailles. Inhumation au cimetière de Marieville.MARIEVILLE, QC, J3M1J2, 450-460-2430www.residencefunerairejodoin.ca