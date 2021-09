PAQUETTE, Jean-Louis



À Montréal, le 24 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Louis Paquette, époux de Mme Cécile Clément Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Michel Nadon), Sylvain (Johanne Morrier), Ginette (Joël Ouellette) et Jean-Marie (Claudie Melançon), ses petits-enfants Audrey, Mélanie, Marie-Soleil, Karine et Vincent, ses arrière-petits-enfants Elliot, Thomas, Adélia, Alexane, Joey, Brian et Kacey, sa soeur Simonne, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon le contexte actuel, il n'y aura pas d'exposition et la famille se recueillera en toute intimité.