Concerts thématiques à la chandelle

Depuis le printemps, la compagnie espagnole Fever propose des concerts à la chandelle dans des lieux originaux de Montréal et Québec. Déjà plus d’une centaine de représentations ont été données dans chaque ville avec des thématiques qui vont des œuvres de Bach et Chopin aux musiques de films ou d’Halloween.

Située à Madrid, la compagnie Fever a fait une percée au Canada le printemps dernier. Depuis le mois de mars, elle présente les Concerts Candlelight dans trois églises de Montréal et un musée de Québec. « La mission de Fever est de rendre la culture plus accessible, dit Alexandre Boccardi, qui s’occupe des événements de Fever pour le Canada. Avec les Concerts Candlelight, on veut aller chercher un public qui n’est pas nécessairement habitué d’aller voir des concerts de musique classique. »

Et pour rendre le produit accessible, la compagnie espagnole a frappé dans le mille. Dans les prochaines semaines, à Montréal et Québec, il y aura des concerts sur Queen, les Beatles, Bach, Tchaïkovsky, Vivaldi, des musiques de film, des compositions hantées d’Halloween et même des musiques de cabane à sucre ! « Les thèmes sont choisis un peu conjointement avec les musiciens locaux de ces villes, dit Alexandre Boccardi. Par exemple, pour le programme de cabane à sucre, ce sont les musiciens qui avaient eux-mêmes plein de pièces qu’ils voulaient jouer. »

Atmosphère particulière

Au-delà des thématiques originales, c’est aussi l’atmosphère de ces spectacles qui attire le public. Comme le nom l’indique, les Concerts Candlelight utilisent uniquement des chandelles comme éclairage.

« Toutes les lumières sont fermées, dit Alexandre Boccardi. Il n’y a pas non plus d’amplification pour le son. C’est une des principales raisons pour lesquelles on fait des concerts dans des églises, car l’acoustique est incroyable. » En raison de la pandémie, un nombre limité de spectateurs est permis chaque soir. « Étant donné qu’il y a de la distanciation, les gens ont vraiment l’impression d’être dans leur bulle. Ils peuvent se concentrer sur la musique. C’est relaxant, c’est sombre, il y a des chandelles. Pendant une heure, ça leur permet d’oublier un peu la pandémie. »

Pour toute la programmation : candlelightexperience.com.