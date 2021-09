Contacts sexuels : Edgar Fruitier porte sa condamnation en appel

L’austérité des murs la prison ne semble pas faire l’affaire du comédien nonagénaire Edgar Fruitier, qui vient d’en appeler de sa sentence de six mois d’incarcération pour des abus sexuels sur un adolescent dans les années 70.

• À lire aussi: Abus sexuel d’un adolescent: à 91 ans, le comédien Edgar Fruitier prend le chemin de la prison

Pas plus tard que lundi, la voix québécoise du personnage de M. Burns dans Les Simpson s’était fait passer les menottes, à la suite de sa condamnation au palais de justice de Longueuil. L’air dépassé par les événements, il avait été escorté jusqu’aux cellules où il devait passer les prochains mois pour des contacts sexuels commis il y a presque un demi-siècle.

« Le message qui est lancé, c’est que même s’il s’agit d’infractions qui datent [...], une peine d’incarcération s’impose » avait commenté Me Erin Kavanagh de la Couronne.

Libération sous caution

Or, à peine deux jours plus tard, le comédien de 91 ans conteste sa peine, a confirmé la Cour d’appel du Québec. Logiquement et tel que c’est toujours le cas, il devrait également demander d’être remis en liberté en attendant l’issue des procédures.

Ce genre de demande est souvent accueillie positivement, car en raison des délais judiciaires, ce serait un non-sens qu’il ait passé du temps en prison si le plus haut tribunal de la province estimait qu’une peine moindre serait appropriée.

C’est que pour la défense, plutôt que de l’incarcération, Fruitier méritait plutôt un sursis de peine en raison de son âge vénérable et des attouchements peu intrusifs.

« C’est une erreur de droit que de traiter les contacts sexuels comme étant moins graves que les agressions sexuelles », avait toutefois tranché le juge Marc Bisson.

L’audience en Cour d’appel devrait se tenir ce jeudi.

- Avec Antoine Lacroix