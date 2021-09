Crise des places en garderie: des situations «inacceptables», dénonce la FIPEQ

Dépôts illégaux, pots-de-vin, places fantômes: un syndicat d’éducatrices juge «inacceptables» les magouilles provoquées par la crise des places en garderie et propose d’embaucher plus de personnel pour appuyer le réseau et régler ces enjeux.

Elle-même mère d’un enfant à besoins particuliers, la présidente de Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ), Valérie Grenon, dit avoir été «frappée» par des témoignages rapportés dans les pages du Journal de Québec, la fin de semaine dernière.

«Je suis devenue enragée noire. Pour nous, c’est inacceptable», a-t-elle indiqué en entrevue.

Malheureusement, les chiffres rapportés au sujet du manque criant de places en Centre de la Petite Enfance (CPE) dans la province – 51 000 enfants ont leurs noms inscrits sur la liste d’attente du guichet unique du gouvernement – sont connus depuis longtemps par le syndicat.

Plancher d’emploi

En réglant la crise des places en garderie, la FIPEQ se dit confiante de voir les magouilles disparaître. Et la solution est simple, estime Valérie Grenon: «Il faut se redonner comme choix de société, d’investir dans le réseau de la petite enfance, comme on se l’était donné en 1997 (date de la création du réseau des CPE)».

«Ça ne réglera pas le problème du jour au lendemain, mais il faut arrêter de mettre des petits "plasteurs"», a-t-elle ajouté, pressant le gouvernement Legault d’utiliser les 6 milliards $ promis par le gouvernement fédéral afin d'attirer plus de nouvelles éducatrices dans le réseau.

Outre les demandes salariales, Valérie Grenon propose d’améliorer les conditions d’emploi des éducatrices en fixant un «plancher d’emploi». C’est-à-dire obliger les CPE à embaucher un minimum de personnes en soutien aux éducatrices, soit des préposés à l’entretien, soit des éducatrices spécialisées, selon le nombre de places de l'établissement.

Ainsi, plusieurs seraient encouragées à rester étant donné que leur charge de travail serait moins grande, croit-elle.

«Il faut ramener un plancher d’emploi pour une qualité de vie des intervenantes et ça éviterait une pénurie et une surcharge de travail. Il y en a qui quittent, car oui le salaire, mais souvent c’est l’épuisement», a expliqué la présidente de la FIPEQ.

Vote de grève

La FIPEQ entame cette semaine une série d’assemblées pour se doter d’un mandat de grève de six jours qu’elle pourrait utiliser au besoin.

Les résultats des votes seront connus le 21 septembre prochain.

Les intervenantes en CPE sont sans contrat de travail depuis mars 2020, mais la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon, a bon espoir de pouvoir boucler les négociations cet automne.

Le syndicat représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.